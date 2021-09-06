شمس الكويتية تستعرض رشاقتها البدنية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة، مرتدية توب تايجر مكشوف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن شمس الكويتية، بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.