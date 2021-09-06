بعد تطبيقه رسميًا.. تعرف على أبرز المعلومات عن قانون السايس الجديد 2021

أثار تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع والمعروف إعلاميًا بـ "قانون السايس الجديد"، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و"تويتر"، وذلك بسبب رسوم الانتظار المُقررة والتي تم تحدديها بمبلغ 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، و10 جنيهات للإنتظار في الشارع.



وفيما يلى تستعرض "الفجر" الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول مهنة السايس وهي:



1- ألا يقل عمره عن 21 عاما.



2- أن يجيد القراءة والكتابة.



3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.



4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.



5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.



6- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.





الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مزاولة مهنة السايس



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.



- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية



- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.



- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.



- صحيفة الحالة الجنائية.



- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.





عقوبة مخالفة قانون السايس



الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على 10 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





تسعيرة انتظار السيارة أسفل العقار



10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.



20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.



30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.



300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

