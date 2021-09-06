Advertisements

"لابد من عقابه".. خالد بيومي يهاجم مصطفى محمد بسبب قميص منتخب مصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل المنتخب الوطني أمام الجابون، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال بيومي، الناقد والمحلل الرياضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه يرى أنه قد يكون هناك خلاف بين اللاعب مصطفى محمد والكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصطفى محمد اتأخر في الانضمام للمنتخب الوطني وهو ما قد يكون قد أغضب الكابتن حسام البدري، فضلا عن وجود خلاف سابق بينهما بسبب تصريح لحسام البدري بحق مصطفى محمد.

وأضاف: "هذه الخلافات لا تعفي مصطفى محمد من المسئولية، ولا يعطيه الحق للتعامل مع المدير الفني للمنتخب المصري بهذا الشكل، ولا يعطي الحق لمصطفى محمد أن يلقي تيشرت منتخب مصر على الأرض، ولابد من عقابه على تصرفه تجاه تيشرت المنتخب".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصطفى محمد مصر والجابون مصر خالد بيومي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مختار مختار يفتح النار على حسام البدري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل ميسي.. تعرف على قيمة أجور لاعبي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شوبير يكشف مفاجأة عن "تغريدة" صلاح بشأن عمرو وردة

موعد الكشف عن الجهاز المعاون للبدري فى متخب مصر

محمد بركات: أحمل الانضباط والالتزام للمنتخب

البدري يفاجئ خماسي الأهلي والزمالك ونجم بيراميدز قبل معسكر أكتوبر

سر اعتذار محمد فضل عن الاشراف على المنتخب

أول خلاف بين حسام البدري وشوقي غريب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements