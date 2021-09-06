"لابد من عقابه".. خالد بيومي يهاجم مصطفى محمد بسبب قميص منتخب مصر





وقال بيومي، الناقد والمحلل الرياضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه يرى أنه قد يكون هناك خلاف بين اللاعب مصطفى محمد والكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب.









وأضاف: "هذه الخلافات لا تعفي مصطفى محمد من المسئولية، ولا يعطيه الحق للتعامل مع المدير الفني للمنتخب المصري بهذا الشكل، ولا يعطي الحق لمصطفى محمد أن يلقي تيشرت منتخب مصر على الأرض، ولابد من عقابه على تصرفه تجاه تيشرت المنتخب".

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل المنتخب الوطني أمام الجابون، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصطفى محمد اتأخر في الانضمام للمنتخب الوطني وهو ما قد يكون قد أغضب الكابتن حسام البدري، فضلا عن وجود خلاف سابق بينهما بسبب تصريح لحسام البدري بحق مصطفى محمد.