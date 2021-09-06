موعد بدء العام الدراسي الجديد والامتحانات وإجازة نصف العام

العام الدراسي الجديد ، اقترب من الانطلاق حيث رفعت الحكومة المصرية استعداداتها لاستقباله وسط إجراءات مشددة لحماية الطلبة وهيئة التدريس، ووسط قلق من أولياء الأمور.





العام الدراسي الجديد





وشغل العام الدراسي الجديد عقول واهتمامات أولياء الأمور من يخشون على صحة وسلامة أبنائهم، مترقبين معرفة التفاصيل الرسمية وآلية بدء الدراسة وفق أعلى المعايير.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل العام الدراسي الجديد ومواعيد انطلاقه والامتحانات وأجازة نصف العام في السطور التالية:





موعد انطلاق العام الدراسي الجديد





ينطلق العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر 2021، ويستمر حتى الـ16 من يونيو 2022 أي سوف يستمر قرابة الـ34 أسبوعاً، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 يناير 2022.





موعد العام الدراسي الجديد الفصل الثاني





وفيما يتعلق بمواعيد العام الدراسي الجديد بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فسينطلق في 19 فبراير 2022 وينتهي في 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما





موعد امتحانات العام الدراسي الجديد





وتنطلق امتحانات العام الدراسي الجديد الفصل الأول في السبت 15 يناير 2022 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022 وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.





العام الدراسي الجديد وامتحانات الفصلين





وأوضحت الوزارة أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني تعتبر ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا، كما تعق امتحانات العام الدراسي الجديد الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.





أجازة نصف العام الدراسي الجديد





وتبأ أجازة نصف العام الدراسي الجديد والتي ستستر لأسبوعين في الـ5 من فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



