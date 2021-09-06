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لدعم صحة المرأة.. هالة زايد تكشف تفاصيل اجتماعها بشركة "جنرال إلكتريك" (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التفاصيل المتعلقة، باجتماعها مع شركة "جنرال الكتريك" إحدى الشركات الرائدة في مجال الأشعة التشخيصية، خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس لبحث ومناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

وقالت "زايد" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز": "اشتغلنا على خبراتنا في دعم مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بصحة المرأة، وبحثنا مع أهم الشركات في مجال التشخيص وإشاعات النانو".

وأضافت أنه تم الاتفاق على التعاون مع الشركة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وذلك بالاتفاق على فتح عيادات التشخيص الواحد (ONE STOP CLINIC) في كل المستشفيات ضمن المبادرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، أنم تم مناقشة كافة تفاصيل التعاون مع الجانب الفرنسي في ظل الاهتمام بقطاع الصحة بمصر.

وكانت عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا الأحد، مع شركة (جنرال الكتريك GE) إحدى الشركات الرائدة في مجال الأشعة التشخيصية، خلال زيارتها باريس لبحث ومناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

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وزيرة الصحة هالة زايد مصر صحة المرأة جينرال إلكتريك اخبار مصر

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