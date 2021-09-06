بالأبيض.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار على شاطئ البحر

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين رئيس من أمام البحر، بفستان أبيض مع قبعة ونظارة شمس، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وكان قد كشفت النجمة ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.