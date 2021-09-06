إصابة سيدة سقطت بها "بلكونة" أثناء نشر الغسيل في دمنهور (صور)

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سقوط سيدة أربعينية من الطابق الثاني، إثر انهيار بلكونة منزلها بشارع طور سيناء، وتم نقلها مصابة بإصابات بالغة إلي المستشفي العام.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من شرطة النجدة بسقوط سور بلكونة بالطابق الثاني بشارع طور سيناء وإصابة أحدى السيدات، وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دمنهور وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة الأزمات والكوارث.وبالفحص تبين سقوط سور بلكونة بالطابق الثاني بمنزل ملك "محمد عبد اللطيف حسن"، أسفر عن إصابة "كريمة سعد عبد اللطيف" 40 عامًا، ربة منزل، والذى تصادف قيامها بنشر الغسيل بسور البلكونة المنهار.تم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ولجنة المنازل الٱيلة للسقوط لإتخاذ شؤونها وبيان حالة المنزل ومدى سلامتة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كانت مدينة دمنهور شهدت الأيام الماضية، انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وتم على الفور اخلاء عدد 9 عقارات مجاورة للمنزل المنهار وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين، تم إصدار قرارات بهدم المنازل.كما شهدت مدينة دمنهور الشهر الماضي، مصرع سيدة سقطت فوقها بلكونة منزل بمنطقة القلعة بدمنهور اوظت بحياتها في الحال، كما شهدت سقوط مفاجئ لمنزل مكون من 4 طوابق صادر له قرار إزالة في عام 2011 وقرار آخر في عام 2018، ولم ينفذ، وأنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة من الموت المحقق، حيث استطاعت أن تخرج من المنزل قبل دقائق من إنهياره في مشهد أصبح مكررا بمدينة دمنهور.وكانت آخر واقعتين مؤثرتين بمدينة دمنهور، مصرع شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، في شهر مارس الماضي، اثر انهيار بلكونة منزل فوقه بشارع السلام بمنطقة منشية الحرية وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، ومن قبله سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور أودت بحياتها في الحال، بالإضافة إلي عدد من الإنهيارات المفاجئة دون إصابات بشرية.