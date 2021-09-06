حبس المتهمين بقتل صاحب مزرعة في البحيرة 4 أيام

قرر وكيل النائب العام بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حبس عامل زراعي وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب مزرعة عمدًا، بهدف السرقة.





وبحسب النيابة، وتخلص العامل وزوجته من صاحب المزرعة، وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بعيد عن مسرح الجريمة، وذلك بعض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه من نقود وسيارة.





وعثرت أجهرة الأمن في البحيرة، علي الجثة بها عدة طعنات بالجسم داخل إحدى المزارع، حيث اعترف المتهم أمام النيابة، بأنه اعتدى عليه بمطرقة حديدية، وألقاه بمنطقة نائية.



