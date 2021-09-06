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حبس المتهمين بقتل صاحب مزرعة في البحيرة 4 أيام

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
قرر وكيل النائب العام بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حبس عامل زراعي وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب مزرعة عمدًا، بهدف السرقة.

وبحسب النيابة، وتخلص العامل وزوجته من صاحب المزرعة، وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بعيد عن مسرح الجريمة، وذلك بعض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه من نقود وسيارة.

وعثرت أجهرة الأمن في البحيرة، علي الجثة بها عدة طعنات بالجسم داخل إحدى المزارع، حيث اعترف المتهم أمام النيابة، بأنه اعتدى عليه بمطرقة حديدية، وألقاه بمنطقة نائية.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف غموض مقتل صاحب مزرعة بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إذ عُثر عليه مقيد الأيدي، وبه بعض الإصابات وأثار الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

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