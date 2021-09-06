كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الظفر بخدمات باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة في الموسم المقبل.





وسبق وعرضوا اللاعب على باتريس كارتيرون لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الفرنسي.





ويرغب كارتيرون في البحث عن مهاجم أجنبي جديد للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، وذلك لعدم قناعته وسط تراجع مستواه في السنوات الماضية.





ويعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من نقص على مستوى خط الهجوم وعدم تواجد سوى سيف الدين الجزيري فقط في الفريق.





والجدير بالذكر أن قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل الاحتفالية الخاصة ببطولة الدوري إلى ما بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.