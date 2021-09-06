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وكيلة القوى العاملة بالنواب: رسائل السيسي فى مؤتمر العمل العربي مُعبرة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر العمل العربي مُعبرة ولأول مرة منذ 15 عامًا تقريبًا لم يلقى كلمة أو يهتم بمنظمة العمل العربي مثلما اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت"درويش" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن رسائل الرئيس تعبر عن لم الشمل العربي من خلال المنظمات الخاصة بالنقابات وقطاع الأعمال والحكومات، وذلك لبدء الاستثمارات، ولبدء بناء الدول العربية من خلال هذا التجمع.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن هذه الرسائل بها إشادة بالمجهود المبذول من خلال متابعته لكل الأحداث ومتابعة كل ما يحدث حوله.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه كلمة فى افتتاح الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي قائلًا: إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ، تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، كاللغة، والحضارة، والدين، والثقافة، حيث يمثل كل ذلك وغيره مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حسن استغلالها.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة القوى العاملة السيسي اخبار مصر

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