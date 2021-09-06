مي سليم لـ "الفجر الفني": لا أفضل دخول ابنتي الوسط الفني.. وأتعمد تجاهل الإنتقادات السلبية

المجال، وكانت عندها موهبة، لم تمنعها، بشرط أن تكون ابنتها ناضجة، ومتخرجة من جامعتها، ولكنها لا تفضل حاليا ذلك.



وعما إن كانت تشعر بأن ابنتها تمتلك موهبة التمثيل أم لا، قالت مي سليم: "هى دائماً تقلد جميع الرقصات والحركات التى تشاهدها على موقع التيك توك، وتؤديها بشكل جيد وممتع، ولكن حتى الآن لم يتضح هل هى موهوبة بالفعل أم لا".



وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها تحاول أن تتفاعل معها وتتواجد فيها، وابنتها الصغيرة هى من تحمسها على ذلك، وإذا تعرضت لأي انتقادات سلبية على السوشيال ميديا، فهى تتعمد التجاهل التام وعدم الرد، كما إنها تحبذ أن تتصدر "التريند"، بالإيجاب، وليس بأي شيء من أجل "التريند" فقط.



وعن استعداداتها الفنية خلال الفترة المقبلة، أشارت إلى إنها منشغلة الآن، لتحضير مسلسل جديد سيكون خارج مصر، ولا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة به إلى بعد التعاقد الرسمي.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم، فيلم “200 جنيه”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وأحداثه في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

علقت الفنانة مي سليم، على دخول ابنتها الصغيرة "لي لي"، الوسط الفني، حيث قالت، في تصريحات خاصة "الفجر الفني"، إنها لا تفضل دخول ابنتها مجال التمثيل، ولكن إذا أحبت هي