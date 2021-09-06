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ليفربول يبحث عن إمكانية ضم نجم الدوري الإنجليزي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع لاعب وسط منتخب إنجلترا والفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، ديكلان رايس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد رايس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما لفت الأنظار إليه من طرف أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

لذلك يصبح هناك صراع قوي للغاية بين تلك الأندية على ضم رايس بعد نهاية الموسم الحالي خاصة وأن اللاعب يفكر في الانتقال إلى مغامرة جديدة في مسيرته الكروية.

يأتي ذلك على الرغم من تفكير وست هام في تمديد عقد اللاعب رغم أن عقده الحالي مع النادي اللندني مستمر حتى يونيو 2024، ولكن كمكافأة لمجهوده مع الفريق مع زيادة راتبه السنوي ليتوافق مع مكانته الحالية.

ووفقا لشبكة "90Min" البريطانية، سيوافق رايس على التوقيع على عقد جديد مع وست هام بشرط أن يتضمن عقده شرطا جزائيا لرحيله ولكن هذا لا يتوافق مع سياسة النادي مما يعني أن تمديد اللاعب غير مرجح الآن.

الجدير بالذكر أن رايس يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، ولكن اللاعب نفسه يرى نفسه أفضل في الأخير وأثبت نفسه.

الكلمات المفتاحية

ليفربول ديكلان رايس الدوري الانجليزي

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