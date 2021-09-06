طبيب يُحذر من جهاز المناعة القوي: يؤدي إلى الحساسية (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الحفاظ على جهاز مناعي متوازن يكون من خلال الحياة بشكل صحي سليم، مشيرًا إلى ان المناعة الضعيفة تعني امكانية الإصابة بالأمراض مثل الأورام، والمناعة القوية تعني الإصابة بالأمراض أيضا مثل الحساسية او أمراض المناعة الذاتية، ولذلك الانسان في حاجة لجهاز مناعي متوازن ليس ضعيفًا او قويًا.



وتابعت "عقبة"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، ان هناك ضرورة لشرب السوائل بكثرة، والتعرض للشمس، والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة،والابتعاد عن القلق والضغوط النفسية.



وأضاف رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن المناعة هي حائط السد لمقاومة الأمراض، ويعطي أوامر للقلب والكلى والامعاء للتعامل مع فيروس او ميكروب قد يهاجم الجسم.

