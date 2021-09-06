رئيس بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان يروي لحظات الرعب بأول 24 ساعة لحكم طالبان





وأشار "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم كانوا يعيشون وسط كافة طوائف الشعب الأفغاني، لافتًا إلى أنه شعب ودود ومضياف ويقدس علماء الأزهر الشريف.





وقال الشيخ شوقي أبو زيد، إن يعثة الأزهر موجودة في أفغانستان منذ عامين ونصف، ويزوروا مصر مرة كل عام.





وأضاف أن حركة طالبان دخلت كابول بشكل مفاجىء، معلقًا: "العاصمة حدث فيها شلل تام، وكثيرا من أفراد الشعب الأفغاني كانوا يتسابقون للسفارات الأجنبية للحصول على التأشيرة والخروج من كابول"، لافتا إلى أن بعثة الأزهر استقرت داخل مقر السفارة المصرية لمدة 10 أيام، وكان عددهم 23 شخص.





كشف الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان، تفاصيل آخر 24 ساعة قضوها في كابول قبل عودتهم إلى مصر، قائلا إن الوضع كان صعب والأمور متتالية، ولم يكونوا يعرفوا ماذا سيحدث غدا، حيث كانت الأمور غامضة.ولفت إلى أن الوقت الذي استغرقوه للانتقال من السفارة إلى المطار كان وقتا عصيبًا، والشوارع خالية، وعناصر طالبان حاملين السلاح في الشوارع في شكل كمائن، مضيفا: "كان هناك آلاف الأشخاص يتدافعون لدخول المطار، وكانت هناك حالة فوضى عارمة".