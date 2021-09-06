هل يقاوم متحور "مو" اللقاحات؟.. طبيب باطنة يُجيب (فيديو)

قال أحمد سعد، استشاري الأمراض الباطنية، إن ظهور أي متحورات لفيروس كورونا يحتاج إلى دراسة وهذا حدث مع متحور دلتا الذي ظهر لأول مرة في الهند قبل أن ينتشر في جميع دول العالم.



وأضاف "سعد" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن متحور مو ظهر لأول مرة في كولومبيا، ومازال تحت الدراسة من حيث الأعراض والمضاعفات وتأثير اللقاحات الموجودة عليه.



وأشار إلى أن هذا المتحور مازال حالة ترقب لأنه لم ينتشر في العالم بصورة كبيرة، موضحًا أنه صدر تحذيرًا بشأن إمكانية هروبه من اللقاحات ولكن الأمر مازال تحت الدراسة.



وأوضح أن متحور الفا إلى حد ما لا يظهر معه أعراض قوية مع اللقاحات المصنعة حديثًا، ولكن وجد أن الكثير من الناس الذين أصيبوا بمتحور دلتا رغم تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح ظهرت عليهم بعض الأعراض وهو ما يعني أن تأثير اللقاح كان محدودًا إلى حد ما على بعض المصابين.

