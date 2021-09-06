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برلماني: مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة في مجال العمل الخيري

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، باحتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس يضع أولى اهتماماته المواطن البسيط.

وأكد "شمس الدين" في تصريح لـ"الفجر"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبحت من أوائل الدول الرائدة في مجال العمل الخيري، لدعمها المستمر في منح المواطن العيش بحياة كريمة، وتذليل العقبات والتحديات أمامه، مشيرا إلى أن تلك المبادرات والمشروعات الخدمية تعمل على تحفيز المساهمين فيها ودعمهم لها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف 5 ملايين مواطن، وتساهم في دعم الرؤية التنموية في مجال رعاية الأسر بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين دور الحياة، مؤكدا أن الرئيس يسعى للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

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الفجر العمل الخيري احتفاليه ابواب الخير أبواب الخير

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