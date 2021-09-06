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تعرف على مصروفات العام الدراسي الجديد والفئات المعفاة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:47 ص
مصروفات العام الدراسي الجديد
مصروفات العام الدراسي الجديد
أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد والذي سيكون بالحضور الإلزامي للطلبة كما كان سابقًا رغم استمرار جائحة كورونا، إلا أن وزارة التربية التعليم طمأنت الطلاب وأولياء أمورهم.

العام الدراسي الجديد

ويشغل بال أولياء الأمور وخاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد المصروفات المدرسية وتكاليف الكتب التي تدفع للوزارة من أجل الحصول على الخدمات المدرسية والكتب الدراسية.

العام الدراسي الجديد في ظل كورونا

ويأتي العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وتدابير وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت الوزارة أنه لن يسمح لأحد ببدخول المدرسة دون أن يتلقى اللقاح من هيئة التدريس والموظفين.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائها الكرام مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة في السطور التالية:

مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية 

تبلغ قيمة المصروفات المدرسية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي  305 جنيهات، و205 من 5 ابتدائي وحتى الصف الثالث الإعادي، ومن 2 ثانوي إلى 3 ثانوي 505 جنيهات.
الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته 220 جنيه
مصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته صل لـ205 جنيهات.

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي الجديد 

الطلبة أيتام الأب.
أبناء شهداء ثورة يناير 2011.
أبناء المستفيدين معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات.
الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة
أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبنائهم.
أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا.
أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات.
طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة وشمال سيناء.
طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، وطلاب مدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصيقة للفتيات والصديقة للاطفال في ظروف صعبة
تخفيض 50% من مصروفات العام الدراسي الجديد لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر 2021، ويستمر حتى الـ16 من يونيو 2022 أي سوف يستمر قرابة الـ34 أسبوعاً، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 يناير 2022.

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