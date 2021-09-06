لطيفة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة اليوم

تستعد اليوم، المطربة لطيفة، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.





والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.



وكانت قد نشرت لطيفة، صورة من كواليس تصوير الأغنية، أمس، وظهر معها الفنان أحمد كرارة، وعلّقت عليها: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".