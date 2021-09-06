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عضو بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان: المطار كان كـ"يوم المحشر" (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الشيخ عمرو البقري، عضو بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان، تفاصيل رحلة عودتهم إلى القاهرة، قائلا: "روحنا بشنطنا إلى المطار وكأنه يوم المحشر، كان في بلطجية في الشوارع وضرب نار.. وكنا ممكن نموت في لحظة".

وأشار "البقري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم قالوا الشهادة آلاف المرات، ولكن السفارة المصرية طالبتهم بالعودة للسفارة وحينها علموا أنهم في خطر شديد، واصفا الوضع في أفغانستان بـ الفوضى العارمة.

وأضاف أن البعثة المصرية لم يكن لديها عداء مع أي طرف، لافتا إلى أنهم تركوا أمتعتهم في أفغانستان، مضيفا: "كنا جميعا ننطق الشهادة، ونقرأ القرآن، ونصلي"، موجها التحية لكل القيادة المصرية لدورها في إعادتهم إلى مصر.

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