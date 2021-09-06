خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

أعلنت بعض المصادر الخاصة داخل اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري " للفجر الرياضي " إقالة الكابتن حسام البدري من تدريب الفراعنة بعد الأداء الباهت في مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.





وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن اللجنة إتخذت بالفعل قرار الإقالة بسبب حالة الشحن الجماهيري من أداء الفراعنة وسيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.





وتفاضل اللجنة الثلاثية خلال الفترة المقبلة بين الكثير من الأسماء لتولي تدريب الفراعنة وتتجه النية لتعيين مدير فني أجنبي وإن لم يتم توفيره سيتم اللجوء لمدير فني محلي.





وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أنجولا قبل التعادل اليوم أمام المنتخب الجابوني بهدف لكلًا منهما.