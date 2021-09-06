ترقبوا.. تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة في الليجا الإسبانية

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة برشلونة المقبلة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





يحتل إشبيلية في الموسم الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويطمح في التتويج بلقب الليجا وتقديم أداء مشرف في بطولة دوري أبطال أوروبا.





في حين يحتل برشلونة في الموسم الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويطمح في استعادة نغمة البطولات والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا .





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وإشبيلية يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.