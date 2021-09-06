مختار مختار يفتح النار على حسام البدري





أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة أن التعادل الذي عاد به المنتخب المصري من الجابون هام للغاية في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





وقال مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن أداء المنتخب كان باهتًا خاصةً أنه لم يخض أي مواجهة إعداد طوال الفترة الماضية.





وواصل أن البدري عليه اللوم الأكبر بسبب عدم الإستعداد لتلك الفترة وكان لزامًا عليه إقامة معسكر مغلق من أجل إحداث تجانس بين اللاعبين بدلًا من الظهور بهذا الشكل.





وكان المنتخب المصري قد عاد من الجابون بتعادل أمام المنتخب الجابوني ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة.