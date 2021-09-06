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أستاذ فيروسات يحذر ويكشف أسباب خطورة الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعية، على التحذير الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية العمل الخيري بشأن زيادة إصابات فيروس كورونا مع الدخول في الموجة الرابعة.

وقال "فايد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "مهم هذا التحذير من الرئيس السيسي والقيادة السياسية والحكومة.. وأن يكون هناك توعية لتوصيل حجم المشكلة حتى لا تزيد الإصابات ويظل النظام الصحي ثابت ونتجاوز الموجة الرابعة مثل الموجات السابقة".

وأضاف أن خطورة الموجة الرابعة يكمن في ظهور سلاسة دلتا ومتحور دلتا بلس ومو وأهم ما يمثل هذه المتحورات أنها سريعة الانتشار، ولكنها لا تسبب خطورة أكثر من الموجات السابقة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومحاولة الوصول إلى التطعيم المجتمعي بتطعيم من 40 إلى 50% من المصريين مع نهاية 2021.

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