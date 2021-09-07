استضافة وإجلاء.. 3 دول عربية قدمت يد العون لأفغانستان

بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسقوط العاصمة كابول في يد طالبان وهروب الملايين من الشعب خوفًا من حكم طالبان أصبح الوضع مترديًا، ولذلك حاولت بعض الدول تقديم يد العون والمساعدة لأفغانستان للحفاظ على هذا البلد وشعبها من الجوع والعطش والحزن الذي يعيشون فيها.





تحاول " الفجر " رصد الدول التي قدمت يد المساعدة إلى أفغانستان في الأزمة.





صاحبه الخير الإمارات

قدمت الإمارات يد المساعدة إلى الشعب الأفغاني واستضافتهم كلاجئين في الإمارات وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية بالدولة.





وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بتقديم كل العون والمساعدة وتوفير الحياة الكريمة إلى الأسر الأفغانية الموجودة في الإمارات، وتوفير الأماكن الآمنة التي يعيش بها اللاجئين الأفغان.





قطر

أعلنت قطر من خلال سفيرها في أفغانستان إرسال رحلات خاصة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى العاصمة كابول.





وهبطت 5 طائرات قطرية خلال الأيام الماضية في مطار حامد كرزاي الدولي، تحمل مساعدات من مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية من أجل مساعدة الشعب الأفغاني في المحن.





البحرين