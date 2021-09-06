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"مصر للطيران" تكشف تفاصيل عودة حركة الطيران بين مصر والكويت (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:11 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الكابتن عمرو أبو العنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، على عودة حركة الطيران بين القاهرة والكويت بعد توقف 13 شهرًا، قائلًا: "الاتفاقية بين مصر والكويت تنص على التزام مصر للطيران بـ440 راكب يوميًا كحد أقصى يومي، على أن يتم تنظيم رحلتين يوميًا".

وتابع "أبو العنين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن مصر للطيران ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك إقبال شديد على رحلات بين مصر والكويت.

ولفت إلى أن إجراءات السفر من دولة لأخرى متغيرة، لان هناك متحورات جديدة من فيروس كورونا، وكل دولة تصدر تعليمات جديدة، ومصر تلتزم بكافة الاجراءات.

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