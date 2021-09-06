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تعرف على تفاصيل شخصية محمد ثروت في "الفرح فرحنا"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يجسد الفنان محمد ثروت، خلال أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، دور "جارسون" ويحمل صاجات على أحد المسارح في الأفراح الشعبية.

وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن.


يذكر أن مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

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