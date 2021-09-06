خطوات الحجز عبر موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

موقع تسجيل لقاح كورونا ، واصلت وزارة الصحة والسكان المصرية، تقديم لقاحات فيروس كورونا المختلفة للفئات المستحق من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وبقية الفئات.





موقع تسجيل لقاح كورونا





وجاءت العديد من التساؤلات حول كيفية الحجز للحصول على اللقاح عبر موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، وهي الفئات التي نالت اهتمام الحكومة.





الحجز عبر موقع تسجيل لقاح كورونا





وأكدت وزارة الصحة الموطانين بأن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ومجانية، للمواطنين المصريين، ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر ما زاد البحث عن موقع تسجيل لقاح كورونا.





موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية خطوات حجز اللقاح عبر موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، في السطور التالية:





هنــــــــــــــــــــا . الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا بالضغط

تحديد الفئة "أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

إدخال البيانات.

تحميل التاريخ المرضي إن وجد.

تأكيد الطلب ووضع رمز التحقيق المرسل عبر الهاتف.

اختيار المحافظة الراغب في أخذ اللقاح بها، والموافقة على شروط أخذ اللقاح.

استقبال رسالة على الهاتف بموعد ومكان التطعيم.





موقع تسجيل لقاح كورونا والإجراءات اللازمة





ودعت وزارة الصحة الحاصلين على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس، مؤكدةً أن اللقاح لا يمنع الإصابة.



