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حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها بكلمات رومانسية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة حنان مطاوع، على التغزل في زوجها وسط أجواء رومانسية، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة احتفالهم بعيد زواجهم الخامس.


ونشرت حنان مطاوع، صورة تجمعها بزوجها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة "كل سنة وانت حبيبي وسندي وصديقي وابو بنتي، خمس سنين زواج عقبال العمر كله"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وظهرت حنان مطاوع مؤخراً، ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "فرصة أخيرة" على قناة ON، وتحدثت خلال اللقاء عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع وأنها تمنت أن يكون على قيد الحياة ليفرح بنجاها، وكشفت عن الوصية التي وصاها بها، وتطرقت للحديث عن أعمالها الفنية والتي كانت آخرها القاهرة كابول والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

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