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ميدو ينتقد أداء منتخب مصر ويطالب بإقالة البدري

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مستوى منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الجابون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شكل منتخب مصر لا يبشر بالخير، والنسخة الحالية من المنتخب هي الأسوأ منذ 15 سنة، المنتخب عمل كل حاجة غلط، واتوجه بالسؤال للمسئولين، هل مازال هناك اقتناع باستمرار حسام البدري أم حان وقت الرحيل؟".

وتابع، "مباراتي ليبيا الشهر المقبل سيحددان مصير منتخب مصر من التأهل لمونديال قطر 2022".

واستكمل، "بالنظر لنتائج منتخب مصر والحصول على 4 نقاط من أول مباراتين في المجموعة، قد تراها نتائج جيدة، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يوجد أي مشجع مصري، سواء بيفهم أو لأ في كرة القدم، فهو غير راض عن الأداء".

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