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ترقبوا.. تعرف على موعد مباراة أتلتيكو المقبلة في الليجا الإسبانية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة أتلتيكو المقبلة في في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب باور 8 معقل إسبانيول وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

يحتل إسبانيول المركز السادس عشر في الموسم الحالي في جدول الليجا برصيد نقطتين حصدهما من 3 مباريات، حيث تعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة ويسعى للاستمرار في الدوري الإسباني كما يطمح في تحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى الروخيبلانكوس لمواصلة هيمنته على لقب الليجا التي توج بها في الموسم الماضي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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