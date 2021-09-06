إبراهيم فايق: منتخب مصر يلعب بخطة " دعاء الوالدين"

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب الجابون بنتجية هدف لكل فريق.









وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: منتخب مصر الأول كان يواجه منتخب الجابون بخطة" دعاء الوالدين".





وتابع: حسام البدري مدير فني كبير، ولكنه مدرب أندية فقط، ولا يصلح مديراً فنياً للمنتخب الوطني.









وأضاف: سوء النتائج الفنية كان سبباً في رحيل اجيري من تدريب الفراعنة، وتم التعاقد مع حسام البدري لقيادة منتخب الفراعنة، ولكن لن يحدث أي تغيير في الأداء الفنية.









وأختتم: قاد حسام البدري المنتخب المصري لمدة أكثر من 17 شهرا، ولم نري خلالها المنتخب المصري يقدم أداء جيداً حتي الآن.