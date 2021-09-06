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موعد مباراة هولندا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة نظيره التركي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء بحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " يوهان كرويف آرينا".

ويتواجد منتخب الطواحين في المجموعه السابعه رفقة منتخبات تركيا - النرويج - مونتينيجرو - لاتفيا - جبل طارق.

ويحتل الطواحين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 10 أهداف بعد مرور 5 جولات حيث حقق الإنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وتلقى الخساره في واحدة أخرى.

على الجانب الآخر يحتل منتخب تركيا صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس جولات خاضها حتى الآن حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في إثنين ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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