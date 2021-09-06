حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 6/9/2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر مؤخراً، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس





وتوقعت الهيئة فيما يتعلق بدرجات الحرارة وحالة الطقس أن يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم





وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس خلال ساعات الليل تكون معتدلة رطبة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لافتةً إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم





القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

بلطيم الصغرى 24 العظمى 32

مطروح الصغرى 24 والعظمى 29

السلوم الصغرى 22 والعظمى 30

سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

دمياط الصغرى 26 والعظمى 31





الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

السويس الصغرى 25 والعظمى 33

العريش الصغرى 25 والعظمى 31

رفح الصغرى 24 والعظمى 30

رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 34

نخل الصغرى 18 العظمى 33

نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

طابا الصغرى 25 والعظمى 34

سانت كاترين الصغرى 22 والعظمى 36

الطور الصغرى 26 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

المنيا الصغرى 22 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 38

قنا الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 26 والعظمى 42

أسوان الصغرى 30 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 42

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

حلايب وشلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 41







