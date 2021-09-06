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عاجل.. وفاة الفنان سمير الملا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

توفي الفنان الدكتور سمير الملا، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة المتوفي، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

يذكر أن سمير الملا، هو طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن، اشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره.

ومن المسلسلات التي اشترك فيها “مبروك جالك ولد عام١٩٧٨ ”.و"دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "رأفت٨٠ و "رأفت الهجان"عام١٩٩٠ و "الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠ و "إغتيال شمس"عام٢٠١٠ ومن أفلامه " الإرهاب "عام١٩٨٩ و " قشر البندق "عام١٩٩٥ و "التوربينى" عام ٢٠٠٧.

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