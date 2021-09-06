موسيماني يحسم مصير محمود وحيد مع الأهلي

حسم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمود وحيد من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت: أن بيستو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسك ببقاء محمود وحيد مع النادي الأهلي.









وتابع: رفض الجهاز الفني لنادي الاهلي رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على لقب كأس السوبر الافريقي في العاصمة القطرية الدوحة