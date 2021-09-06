موعد مباراة فرنسا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف المنتخب الفرنسي منتخب فنلندا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "جروباما ستاديوم".





ويدخل "الديوك" اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط لتعزيز صدارتهم للمجموعة، ولتوسيع الفارق بينه وبين اقرب ملاحقيه منتخب فنلندا صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط.





ويتواجد منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فنلندا صاحب المركز الثاني - أوكرانيا ثالث الترتيب - البوسنه والهرسك صاحب المركز الرابع - كازخستان متذيل الترتيب.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.