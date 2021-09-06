مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "وداعك مر"

طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الجديدة “وداعك مر” وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.



والأغنية من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامى وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هانى محروس.





وكان قد أعرب المطرب مصطفى حجاج عن حزنه؛ بسبب تسريب أحدث أغانيه "وداعك مر"، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر مصطفى حجاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو، : "مساء الخير عليكم جميعا أنا هقول كلمة في نص دقيقة، أولا حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيؤذيني في شغلي ويؤذي شركتي، أنا اتفاجئت إن في أغنية اتسربت اسمها وداعك مر، هي أغنية مصرية خليجية".



وتابع: أنا مكنتش هنزلها دلوقتي وأنا كنت بصور وبفتح الواتس اب لقيت الأغنية مبعوتالي وبيباركولي، أنا منزلتش الأغنية بس اضطريت أن أنزل الأغنية على اليوتيوب لأنها اتسربت".



واختتم" حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذيني وأني هنزل الأغنية غصب عني