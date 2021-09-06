ختام ناجح لبطولة العالم للدراجات بالقاهرة بحضور وزير الرياضة

اختتمت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي استضافتها مصر في الفترة 1-5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور فاعليات الختام وقام بتسليم الميداليات للابطال الفائزين

وذلك بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

شارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 47 دولة تنافسوا في 22 سباقاً، وشهدت نجاحا كبيرا واشاد بها رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتيانت وجميع الوفود المشاركة.

وثمن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للدراجات، والوزارة فى توفير كافة المستلزمات والتجهيزات المتعلقة بفعاليات ومنافسات البطولة، الأمر الذى كان له بالغ الأثر في تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة على كافة الأصعدة استمرارا للنجاحات المصرية في تنظيم البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور المتطوعين الذين شاركوا في ظهور البطولة بهذا الشكل الرائع، وتوجه بالشكر لكل الوفود المشاركة التي جاءت في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة.





واشاد الوزير بمستوى المنافسة القوي التي شهدته البطولات على مدار الأيام الماضية، والتي احتضنها مضمار إستاد القاهرة الدولي في أول بطولة دولية تقام عليه، متميناً التوفيق للاعبين الناشئين في مسيرتهم الرياضية وتحقيق إنجازات حافلة في سجلهم الرياضي في البطولات المقبلة.

وقام وزير الشباب بتكريم الحكام الدوليين بالبطولة.

من جانبه وجه الدكتور وجيه عزام الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه للرياضة المصرية، والاهتمام غير المسبوق بها، مؤكدا أن نجاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي نظمتها مصر.

كما وجه عزام الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، وجميع أفراد الاتحاد المصري للدراجات وهيئة استاد القاهرة، كما وجه الشكر لكل الوفود المشاركة ، وكل الشباب المتطوعين الذين ساهموا في نجاح البطولة وظهورها بالشكل الحضاري والراقي الذي يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

وأضاف عزام أن البطولة حققت نجاحا كبيرا ،وظهرت بمظهر حضاري وراق، نال إشادة جميع الوفود المشاركة.