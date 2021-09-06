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موعد مباراة ساحل العاج ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
يهبط منتخب الكاميرون ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب ساحل العاج اليوم الاثنين على ملعب “أولمبيكو السانى كوتارا"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وبداء المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوزٍ هام حققه على حساب منتخب مالاوي بنتيجة هدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر، أفتتح منتخب كوت ديفوار لقائه الأول من التصفيات في الجولة الأولى خارج ملعبه والتقي بمنتخب موزمبيق وتعادلا بنتيجة 0/0.

وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناة الفيفا FIFA TV YouTube، والتى ستعرض جميع المباريات فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

والجدير بالذكر أن البطولة ستقام في الدولة العربية قطر كأول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم

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