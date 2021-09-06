موعد مباراة ساحل العاج ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

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موعد مباراة ساحل العاج ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
غدير احمد
يهبط منتخب الكاميرون ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب ساحل العاج اليوم الاثنين على ملعب “أولمبيكو السانى كوتارا"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وبداء المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوزٍ هام حققه على حساب منتخب مالاوي بنتيجة هدفين نظيفين.
وعلى الجانب الآخر، أفتتح منتخب كوت ديفوار لقائه الأول من التصفيات في الجولة الأولى خارج ملعبه والتقي بمنتخب موزمبيق وتعادلا بنتيجة 0/0.
وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع المباراة عبر قناة الفيفا FIFA TV YouTube، والتى ستعرض جميع المباريات فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
والجدير بالذكر أن البطولة ستقام في الدولة العربية قطر كأول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم