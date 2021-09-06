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سعيد: "البدري مبيحبش مصطفى محمد وطارق حامد وضم كوكا للنزهة"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تربطه علاقة غير جيدة بالثنائي، طارق حامد، ومصطفى محمد.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مهما كنت مدرب كبير، لو اللاعيبة مش بتحبك استحالة تنجح، حسام البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي منتخب مصر، ومعظم اختياراته مجاملات، ومبنية على المزاج".

وتابع، "حسام البدري لا يحب طارق حامد، ومصطفي محمد مبينزلوش من زور، مشكلته أنه لا يحب النجوم".

واستكمل، "ما فائدة تواجد أحمد حسن كوكا بقائمة منتخب مصر، إذا لم تشركه، إن كنت في مباراة تحتاج فيها للهجوم ولم تقرر الاستعانة بخدماته، فلماذا قمت بضمه، جايبه تفسحه!".

وأضاف، "عمر جابر لا يجيد اللعب في وسط الملعب، وتعجبت من إشراكه في هذا المركز، وعلى أي أساس انضم باهر المحمدي لمنتخب مصر؟، ده مش عارف يلعب رمية تماس".

واختتم،"منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة، وظهورهم بشكل جيد مسئولية مدرب".

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