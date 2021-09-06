مؤشر قوي يقرب يوفنتوس من تمديد عقد ديبالا

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي جهدها لإقناع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بتجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2022.





وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين ديبالا والسيدة العجوز وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، نظرا لعدم اقتناع ديبالا بالعرض المقدم له.





وفقاً لما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس قدم عرض لديبالا يمنحه راتباً سنوياً يبلغ 9 ملايين يورو فقط، شاملا الحوافز الإضافية.





يأتي ذلك في ظل حصول الأرجنتيني راتبا يبلغ 8 ملايين يورو سنويا، يرتفع إلى 12 مليونا بالحوافز الإضافية، ما يعني أن أجره سينخفض بالعقد الجديد.





وفي الساعات القليلة الماضية، ظهرت تقارير صحفية تفيد برغبة صاحب الـ27 عاما في الحصول على أجر مماثل لما يتقاضاه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، صاحب الراتب الأعلى بين لاعبي الفريق.





ويسعى يوفنتوس للاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني الذي يعول عليه كثيرا بعد رحيل رونالدو.