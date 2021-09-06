ميدو: منتخب مصر بدون هوية تحت قيادة البدري





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، أصبح بدون هوية.





وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره منتخب الجابون، إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أستطيع فهم هوية منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري".





وأكد أن أحمد مجاهد ليس صاحب قرار، في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة هو من يدير اتحاد الكرة.





وتابع، "النتيجة الطبيعية للشوط الأول من المباراة، هي تقدم الجابون بنتيجة 3-0، وهناك هدف ليس تسلل".





واختتم، "نتمنى ألا يفهم أحد أننا نتجنى على الكابتن حسام البدري، نحن نقول فقط ما هو في صالح منتخب مصر".