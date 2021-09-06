حمزة حمزة نمرة يتعرض لموجة شديدة من الانتقادات بعد غنائه مهرجانات شعبية





تعرض النجم حمزة نمرة، لموجة من الانتقادات اللاذعة شنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي ضده عقب غنائه مجموعة من الأغاني الشعبية بحفله الأخير بالإمارات، حيث عبروا عن رفضهم قيام نجمهم المفضل بأداء هذا النوع من الغناء.





وتداول مستخدمي السوشيال ميديا مجموعة من الفيديوهات له من الحفل وهو يغني أغنية "جيت على الرايق" و " كله طار في المطار" وسط حالة من الرقص والغناء ل حمزة نمرة على خشبة المسرح بحالة غريبة لم يرى بها النجم من قبل.





وبعد دقائق معدودة من نشر الفيديوهات وحالة الأندهاش الشديد من الجمهور المزدوجة بالحيرة لماذا اتجه حمزة نمرة لهذا النوع من الغناء؟ وهل سيغني أغاني مهرجانات في القريب العاجل؟ وهل يلوح بهذا الحفل بأنه سوف يتجه لهذا الطابع الشعبي كل هذه الأسئلة طرحها الجمهور بكثرة.





ولم يلتزم نمرة الصمت أمام هذا الهجوم عليه، وعلق على أحدى الفيديوهات المتداولة له على أحد الصحفات وهو يغني أغنية جايت على الريق حيث قال ." أنا محدش يتوقعني" لينهال الجمهور بالضحك والغضب على التعليق كما دون الجمهور مئات التعليقات الرافضة.





وكان من بين التعليقات " حمزة هيغني مهرجانات ولا أية " " أنا مش مصدقة وداني " "الدنيا اتغيرت فأنت بتتغير معاها يا حمزة" " الله يسامحك يا حمزة كنت كويس" " لا يا نمرة لا ".



