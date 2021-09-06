الغموض يحيط بمستقبل كيليان مبابي

لا يزال مصير كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا معلقا بين الاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تواصل جهودها لإتمام صفقة كيليان مبابي بالموسم المقبل، بعد الفشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأضافت الصحيفة أن الهدف الحالي للملكي هو إتمام الصفقة بمجرد انتهاء العام الجاري، خاصة أن كيليان سيكون حرا قابلا للتفاوض والتوقيع مع نادٍ آخر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.





ولفتت "ماركا"، إلى أن كيليان رفض 6 عروض لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي.





وذكرت الصحيفة، أن ريال مدريد تقدم بعرض بلغ قيمته 200 مليون يورو لضم كيليان مبابي في مناورة كبيرة، ولكن المؤكد أن النادي المدريدي لن يفوز بهذه الصفقة مجانا لكن بمبلغ أقل يساوي 80 مليون يورو كعمولات ومكافأة توقيع للاعب.





وبررت الصحيفة أنه من المتوقع أن تصل مبابي عروض اخرى بمبالغ كبيرة، لصغر سنه وموهبته الكبيرة ومحاولة مقاومة رغبته في اللعب لريال مدريد، حيث يبدو موقفه مختلف تماما عن موقف ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة مجانا هذا الصيف بسبب مشاكل اقتصادية للنادي الكتالوني أفسدت مفاوضات تجديد عقده، لذا لم تكن مكافأة التوقيع له خرافية.





وأختتمت الصحفية، الصحفية، بأن الأنباء الواردة من فرنسا تشير إلى أن إدارة البي اس جي سوف تنجح في إقناع كيليان مبابي، إلا أنه تبقى كل الاحتمالات واردة في الأشهر الأربعة القادمة، حيث يحاول مسؤولو سان جيرمان ربط اللاعب بشرط جزائي.