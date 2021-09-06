Advertisements

إبراهيم سعيد: "الحكم جامل مصر أمام الجابون وأتمنى استقالة البدري"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

تمنى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن يتقدم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، باستقالته من منصبه، بعد الأداء السيء الذي ظهر به المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتابع إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو كنت مسئولًا في اتحاد الكرة، كنت سأتقدم بالشكر لحسام البدري".

واستكمل، "ليس هذا منتخب مصر، الذي نعرفه، الانضمام لمنتخب مصر في جيلنا كان صعب جدًا، أما في التوقيت الحالي أي حد ماشي ممكن يدخل منتخب مصر".

واضاف، "الإجهاد عذر غير مقبول، وحسام البدري جعل الشعب المصري غير سعيد وهو يتابع مباريات المنتخب الوطني".

واسترسل، "منتخب مصر خرج من مباراة الجابون بدعاء المصريين، الحكم جاملنا، في أكثر من موقف، وكان ممكن نخرج من المباراة مهزومين بهدفين".

أخبار تهمك

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مختار مختار يفتح النار على حسام البدري

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements