إبراهيم سعيد: "الحكم جامل مصر أمام الجابون وأتمنى استقالة البدري"





تمنى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن يتقدم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، باستقالته من منصبه، بعد الأداء السيء الذي ظهر به المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتابع إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو كنت مسئولًا في اتحاد الكرة، كنت سأتقدم بالشكر لحسام البدري".





واستكمل، "ليس هذا منتخب مصر، الذي نعرفه، الانضمام لمنتخب مصر في جيلنا كان صعب جدًا، أما في التوقيت الحالي أي حد ماشي ممكن يدخل منتخب مصر".





واضاف، "الإجهاد عذر غير مقبول، وحسام البدري جعل الشعب المصري غير سعيد وهو يتابع مباريات المنتخب الوطني".





واسترسل، "منتخب مصر خرج من مباراة الجابون بدعاء المصريين، الحكم جاملنا، في أكثر من موقف، وكان ممكن نخرج من المباراة مهزومين بهدفين".