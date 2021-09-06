Advertisements

مفاجات في عقد جريزمان مع برشلونة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد الفرنسي انطوان جريزمان الذي وقع عليه في عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة الإسباني مقابل 120 مليون يورو.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن جريزمان حصل على مكافأة توقيع بلغ قدرها 5 ملايين يورو بينما كان سيحصل على 7 ملايين يورو إذا كان استمر مع البرسا في الموسم الحالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 6.5 مليون يورو في موسم 2022/2023 كما كان سيحصل على نفس المبلغ في موسم في 2023/2024.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على مليون يورو في حالة فوزه بالكرة الذهبية بالإضافة إلى 0.75 مليون يورو في حال فوزه بجائزة أفضل لاعب من اليويفا أو الفيفا.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على 0.5 مليون يورو في حال الوصول إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ومليون يورو في حال الوصول إلى الدور ربع النهائي و1.5 مليون يورو في حال الوصول لنصف النهائي و2 مليون يورو في حال الوصول إلى النهائي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 2 مليون يورو في حال فوزه بدوري الأبطال، كما كان سيحصل على 3.75 مليون يورو في حاله فوزه بالليجا ودوري الأبطال، و2.5 مليون يورو في حال فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا والكأس و4 ملايين يورو في حال فوزه بالثلاثية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد في الصيف المنصرم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إلزامية الشراء في حال تحقيق بعض الشروط مع إمكانية تجديد الإعارة أيضاً.

أخبار تهمك

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مختار مختار يفتح النار على حسام البدري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 10 ساعات

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements