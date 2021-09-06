مفاجات في عقد جريزمان مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد الفرنسي انطوان جريزمان الذي وقع عليه في عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن جريزمان حصل على مكافأة توقيع بلغ قدرها 5 ملايين يورو بينما كان سيحصل على 7 ملايين يورو إذا كان استمر مع البرسا في الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 6.5 مليون يورو في موسم 2022/2023 كما كان سيحصل على نفس المبلغ في موسم في 2023/2024.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على مليون يورو في حالة فوزه بالكرة الذهبية بالإضافة إلى 0.75 مليون يورو في حال فوزه بجائزة أفضل لاعب من اليويفا أو الفيفا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على 0.5 مليون يورو في حال الوصول إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ومليون يورو في حال الوصول إلى الدور ربع النهائي و1.5 مليون يورو في حال الوصول لنصف النهائي و2 مليون يورو في حال الوصول إلى النهائي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 2 مليون يورو في حال فوزه بدوري الأبطال، كما كان سيحصل على 3.75 مليون يورو في حاله فوزه بالليجا ودوري الأبطال، و2.5 مليون يورو في حال فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا والكأس و4 ملايين يورو في حال فوزه بالثلاثية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد في الصيف المنصرم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إلزامية الشراء في حال تحقيق بعض الشروط مع إمكانية تجديد الإعارة أيضاً.