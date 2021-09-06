شيرين عبد الوهاب تستعد لأحياء حفلها الثاني بجدة تعويضا لجمهورها عن الأولى





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للنجمة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها النجم حسام حبيب وابنتيها "مريم" و"هنا" قبل انطلاق حفلها الثاني بجدة.





وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الصور والإبتسامة تعلو وجهها لتعلن استعدادها للحفل تعويضًا للجمهور عن الحفلة الماضية التي شهدت تدني ملحوظ في صوت شيرين وانفعالها وظهورها بوزن زائد على خشبة المسرح بعد غياب عامين متواصلين عن الحفلات الغنائية والجمهور مما جعل شيرين، تتعرض لموجة من الانتقادات عن أدائها الضعيف من قبل جمهورها الذي تواجد بالحفل.





وأوضحت شيرين عقب الحفل أن سبب عدم تمكنها من صوتها خلال الحفلة الماضية التي أحيتها خلال اليومين الماضيين بجدة بسبب تعرض والدتها لوعكة صحية نقلت على أثرها للمستشفى جعلها ليست في تركيز خلال الغناء.



