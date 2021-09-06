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الأهلي يستقر على تمديد عقد ثنائي الفريق

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ملف تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

ويستعد مدير التعاقدات الإعلان عن التجديد للسولية ومعلول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء الاتفاق مع اللاعبين على كافة البنود الخاصة بشأن تجديد تعاقدهما.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، تعديل عقد الثنائي حيث سيتم تمديده عقديهما لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية ٢٠٢٤.

ويحسم الأهلي ملفاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

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