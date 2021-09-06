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موعد مباراة البرتغال وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب إذربيجان، وعلي ارضية استاد "توفيق باكهراموف"، مساء الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط متساويًا مع صربيا المتصدر بنفس الرصيد، بينما يأتي أذربيجان المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخبي البرتغال وإذربيجان، فى تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، وفى تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع المباراة عبر الناقل الحصري لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا beIN Sports Premium 1 HD.

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