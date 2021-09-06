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بسبب أحداث كوناكري.. فيفا يعلن تأجيل مباراة المغرب ضد غينيا في تصفيات كأس العالم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي تأجيل مباراة المنتخب المغربى مع نظيره المنتخب الغينى، وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني تشهدها العاصمة الغينية كوناكري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة المنتخب المغربى مع نظيره المنتخب الغينى اليوم الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه:" أن الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، ولاسيما أننا سنراقبه عن قرب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأضاف البيان:"ومراعات سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة، قرر (فيفا) و(كاف) تأجيل المباراة، وسيتم توفير معلومات إعادة الجدولة في وقت لاحق".

وتعيش غينيا بعض الأحداث السياسية الساخنة للغاية في الوقت الحالي، حيث حدث انقلابًا على الحكم، وتم اعتقال ألفا كوندي الرئيس الغيني.

والجدير بالذكر أن يتصدر المنتخب المغربى المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022، بفارق نقطتين عن منتخبي غينيا وغينيا بيساو، بينما منتخي السودان في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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