بسبب أحداث كوناكري.. فيفا يعلن تأجيل مباراة المغرب ضد غينيا في تصفيات كأس العالم

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بسبب أحداث كوناكري.. فيفا يعلن تأجيل مباراة المغرب ضد غينيا في تصفيات كأس العالم
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
غدير أحمد
كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي تأجيل مباراة المنتخب المغربى مع نظيره المنتخب الغينى، وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني تشهدها العاصمة الغينية كوناكري.
وكان من المقرر أن تقام مباراة المنتخب المغربى مع نظيره المنتخب الغينى اليوم الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه:" أن الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، ولاسيما أننا سنراقبه عن قرب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".
وأضاف البيان:"ومراعات سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة، قرر (فيفا) و(كاف) تأجيل المباراة، وسيتم توفير معلومات إعادة الجدولة في وقت لاحق".
وتعيش غينيا بعض الأحداث السياسية الساخنة للغاية في الوقت الحالي، حيث حدث انقلابًا على الحكم، وتم اعتقال ألفا كوندي الرئيس الغيني.
والجدير بالذكر أن يتصدر المنتخب المغربى المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022، بفارق نقطتين عن منتخبي غينيا وغينيا بيساو، بينما منتخي السودان في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.